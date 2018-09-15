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Отмар Сафнауэр: Все делают только то, что им выгодно
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Отмар Сафнауэр: Все делают только то, что им выгодно 

F1News.ru 6 часов назад
Фото: F1News.ru
Руководитель формально новой команды Racing Point Force India Отмар Сафнауэр считает, что до конца сезона можно заработать достаточно много очков, если продолжать делать это в том же темпе, как в двух последних гонках.
Отмар Сафнауэр: «Не стоит пытаться предсказать будущее, но если посмотреть на динамику наших результатов, то на двух предыдущих этапах оба наших гонщика набирали очки. Задача продолжать в том же ключе весьма амбициозна, но впереди ещё семь гонок, так что выполнить её возможно, хотя вероятность этого не так уж велика».
Также Сафнауэр подтвердил, что ситуация с составом команды пока не меняется, и не ожидается, что она «изменится в ближайшем будущем».
Когда его спросили, не считает ли он, что с Формулой 1 что-то не так, если даже такие перспективные гонщики, как Эстебан Окон, могут остаться без места в хорошей команде, он ответил: «Эта ситуация говорит о том, что в Формуле 1 недостаточно мест. Но такова сложившаяся система. Все принимают решения, исходя из собственных интересов.
В принципе, пока места в командах есть, а он безусловно талантлив. Но люди по тем или иным причинам делают только то, что считают выгодным именно для себя. Почему они так поступают, мне сложно понять. Но время пока есть, ещё ничего не закончено».
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