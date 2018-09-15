Власти утвердили безвизовый въезд для зрителей Евро-2020

Правительство одобрило законопроект о безвизовом въезде в Россию для зрителей чемпионата Европы 2020 года. Финальные матчи турнира состоятся в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Проект закона будет внесён в Государственную думу , согласно установленному порядку, говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Ранее News.ru писал, что власти, учитывая успешный опыт Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018, собираются предоставить иностранным болельщикам въезд в Россию без оформления виз — по документам, удостоверяющим личность. Волонтёры УЕФА смогут посетить Санкт-Петербург на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Кроме того, болельщикам хотят предоставить различные льготы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.