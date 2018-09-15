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Власти утвердили безвизовый въезд для зрителей Евро-2020
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Власти утвердили безвизовый въезд для зрителей Евро-2020 

News.ru 6 часов назад
Правительство одобрило законопроект о безвизовом въезде в Россию для зрителей чемпионата Европы 2020 года. Финальные матчи турнира состоятся в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
Проект закона будет внесён в Государственную думу, согласно установленному порядку, говорится в сообщении на сайте Кабмина.
Ранее News.ru писал, что власти, учитывая успешный опыт Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018, собираются предоставить иностранным болельщикам въезд в Россию без оформления виз — по документам, удостоверяющим личность. Волонтёры УЕФА смогут посетить Санкт-Петербург на основании обыкновенных гуманитарных виз.
Кроме того, болельщикам хотят предоставить различные льготы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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