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Гера в SMITE натравит на вас стража
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Гера в SMITE натравит на вас стража
RBK Games
6 часов назад
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RBK Games
В SMITE вам и другим игрокам удастся поиграть за богов и мифологических существ из различных религий. Вас ожидают яркие битвы на арене и классической карте, состоящей из трех линий, всевозможные ивенты и множество красочных обликов для персонажей.
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