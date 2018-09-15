Гера в SMITE натравит на вас стража

В SMITE вам и другим игрокам удастся поиграть за богов и мифологических существ из различных религий. Вас ожидают яркие битвы на арене и классической карте, состоящей из трех линий, всевозможные ивенты и множество красочных обликов для персонажей.