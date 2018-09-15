Абитебул: Машина позволяет бороться за позиции в десятке

В пятницу машины Renault неплохо выглядели на тренировках в Сингапуре, руководитель команды Сирил Абитебул уверен, что в квалификации и гонке они тоже будут сильны…

Сирил Абитебул: «Двигатель на нашей машине менее мощный, чем у Red Bull Racing, но в квалификации и гонке мы сможем бороться за позиции в десятке. Такова цель. Мы много работали с надежностью и знаем, что на этой трассе должны быть конкурентосопосбны. Команда показала это в пятницу и, я надеюсь, подтвердит сегодня.

Борьба в Кубке конструкторов очень плотная, но так было по ходу всего сезона. У Haas F1 конкурентоспособная машина, они пользуются поддержкой Ferrari , а мы в одиночку работаем с шасси и с двигателем — и стараемся максимально использовать ситуацию.

Я считаю, что мы заслуживаем четвертое место в Кубке конструкторов. Это стало бы важным достижением, но если мы не сможем его завоевать, это не конец света. Сейчас мы полностью сосредоточены на следующем сезоне, когда у нас будет новый шанс».