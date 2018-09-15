Хорнер: К работе двигателя второй день есть вопросы

По ходу третьей тренировки Макс Ферстаппен жаловался на странные звуки, которые издавал двигатель, и был уверен, что он не выдаёт полной мощности. После завершения субботних свободных заездов ситуацию прокомментировал руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер

«Да, что-то работает не вполне правильно, и теперь надо с этим разобраться, — сказал он. — Надеюсь, это не помешает Максу нормально выступить в квалификации.

Думаю, проблемы связаны с каким-то сбоем программного обеспечения. К работе этого двигателя есть вопросы уже второй день, но к началу квалификационных заездов надо понять, с чем связана неисправность».