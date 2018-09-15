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Хорнер: К работе двигателя второй день есть вопросы
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Хорнер: К работе двигателя второй день есть вопросы 

F1News.ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: F1News.ru
По ходу третьей тренировки Макс Ферстаппен жаловался на странные звуки, которые издавал двигатель, и был уверен, что он не выдаёт полной мощности. После завершения субботних свободных заездов ситуацию прокомментировал руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер.
«Да, что-то работает не вполне правильно, и теперь надо с этим разобраться, — сказал он. — Надеюсь, это не помешает Максу нормально выступить в квалификации.
Думаю, проблемы связаны с каким-то сбоем программного обеспечения. К работе этого двигателя есть вопросы уже второй день, но к началу квалификационных заездов надо понять, с чем связана неисправность».
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