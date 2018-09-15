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Молодежный состав «Крыльев» уступил тульскому «Арсеналу» — 0:3
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Молодежный состав «Крыльев» уступил тульскому «Арсеналу» — 0:3 

Волга Ньюс 6 часов назад
Голами отметились Ярослав Ивакин, Гурам Аджоев и Артем Максименко.
"Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице, «Крылья» — восьмое.
"Арсенал"-м: 50 Шамов, 17 Аджоев, 34 Осипов, 37 Родинков, 55 Максименко, 72 Мельников, 80 Ивакин, 82 Хлусевич, 87 Петровский, 88 Клементьев, 99 Иванов.
"Крылья Советов"-м: 81 Овсянников, 60 Нестеров (62 Верхунов, 46'), 53 Котин, 17 Тихонов (63 Давыдов, 80'), 41 Трубин, 78 Киселев, 11 Горбунов (48 Мухин, 58'), 94 Грязин (50 Погодин, 58'), 61 Босов (49 Киреев, 85'), 22 Вучичевич, 69 Голенков.
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