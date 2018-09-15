Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в июле и августе

Форвард ЦСКА Федор Чалов был выбран болельщиками лучшим игроком команды в июле и августе.

По итогам опроса на официальном сайте красно-синих, 20-летний нападающий набрал 40 процентов голосов. Второе место занял защитник Марио Фернандес (25%), третье — голкипер Игорь Акинфеев (13%).

Болельщики #ЦСКА признали Фёдора Чалова лучшим игроком красно-синих в июле и августе! https://t.co/90Vk5Efeq8 pic.twitter.com/XZvpInrXN2

— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 15, 2018

Напомним, Чалов принял участие во всех семи матчах команды в июле и августе и забил пять голов. По разу он отличился в играх с «Арсеналом» (3:0) и «Рубином» (1:1), после чего сделал хет-трик в ворота «Урала» (4:0).

Добавим, что с пятью голами нападающий ЦСКА лидирует в списке лучших бомбардиров премьер-лиги.