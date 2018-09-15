Ещё
Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в июле и августе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чалов признан лучшим игроком ЦСКА в июле и августе 

Советский спорт + ещё 6 5 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Форвард ЦСКА Федор Чалов был выбран болельщиками лучшим игроком команды в июле и августе.
По итогам опроса на официальном сайте красно-синих, 20-летний нападающий набрал 40 процентов голосов. Второе место занял защитник Марио Фернандес (25%), третье — голкипер Игорь Акинфеев (13%).
Болельщики #ЦСКА признали Фёдора Чалова лучшим игроком красно-синих в июле и августе! https://t.co/90Vk5Efeq8 pic.twitter.com/XZvpInrXN2
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 15, 2018
Напомним, Чалов принял участие во всех семи матчах команды в июле и августе и забил пять голов. По разу он отличился в играх с «Арсеналом» (3:0) и «Рубином» (1:1), после чего сделал хет-трик в ворота «Урала» (4:0).
Добавим, что с пятью голами нападающий ЦСКА лидирует в списке лучших бомбардиров премьер-лиги.
Советский спорт: последние новости
Менеджер Нурмагомедова: Мы приняли разврат за норму! «Тоттенхэм» дома уступил «Ливерпулю» «Витязь» обыграл «Слован»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры8
Россию выпустили из допингового небытия8
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Опубликовано особое письмо WADA России53
Скандал с Уильямc получил продолжение
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение