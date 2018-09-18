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Как иностранцы могут cэкономить на покупках в России
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Как иностранцы могут cэкономить на покупках в России 

ТАСС + ещё 8 36 минут назад
Фото: ТАСС
Российские города почти полгода тестируют систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок. Первыми ее работу опробовали регионы, где проходил чемпионат мира по футболу.
За время его проведения иностранцы оформили tax free на покупки на 943,8 млн рублей. При этом большая часть (668,4 млн рублей) пришлась на туристов из Китая. Следом за ними идут мексиканцы, потратившие 26,3 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Германия с 19,8 млн рублей.
Всего за время действия системы Федеральная таможенная служба (ФТС) обработала более 22 тыс. чеков. При чем половина из них пришлась как раз на период чемпионата мира футболу.
Мария Селиванова, Арина Раксина
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