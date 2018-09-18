Как иностранцы могут cэкономить на покупках в России

Российские города почти полгода тестируют систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок. Первыми ее работу опробовали регионы, где проходил чемпионат мира по футболу.

За время его проведения иностранцы оформили tax free на покупки на 943,8 млн рублей. При этом большая часть (668,4 млн рублей) пришлась на туристов из Китая. Следом за ними идут мексиканцы, потратившие 26,3 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Германия с 19,8 млн рублей.