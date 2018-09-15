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Рейнгольд: «Путин переживает за российский спорт. Слава богу, что у нас такой президент!»
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Рейнгольд: «Путин переживает за российский спорт. Слава богу, что у нас такой президент!» 

SPORT24.ru 6 часов назад
Чемпион СССР 1962 года в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил мнение, что активный интерес к футболу во время чемпионата мира в России связан с президентом страны Владимиром Путиным.
«Вся Россия вдруг заболела футболом. Вся! Это здорово, но не надо болеть искусственно. Я же вижу, что в некоторых городах России все это было нагнетено. А знаете, почему? Наш первый человек, президент Путин, имеет полное право. Он спортсмен, борец, с характером. Помимо того, что он наш президент, он еще и переживает за российский спорт. Слава богу! Наконец-то у нас такой президент! И когда он дал лозунг про футбол, вся Россия его подхватила, и началась сумасшедшая искусственная истерия. Что только не творилось!
Со мной сидел рядом Володя Пономарев, бронзовый призер первенства мира 1966 года. Он говорит: «Когда мы стали бронзовыми призерами, нас даже в аэропорту никто не встречал». Я говорю: «Володя, я с тобой согласен. Конечно, тебе обидно».
Когда мы сидим в студии, а там все прыгают, я говорю: «Что вы прыгаете?» К этому надо относиться, конечно, с уважением, сказать спасибо нашей сборной, хлопать. Но не до такой же степени!
Я согласен, что надо поаплодировать. Но когда это переходит через край… Это недопустимо — за восьмое место давать заслуженных мастеров. Этим мы обижаем все остальные виды спорта. Так нельзя! Заслуженного мастера надо заработать горбом, надо что-то выиграть», — сказал Рейнгольд в студии Sport24 в программе Александра Кузмака.
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