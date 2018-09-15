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Правительство РФ одобрило законопроект о безвизовом въезде гостей Евро-2020
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Правительство РФ одобрило законопроект о безвизовом въезде гостей Евро-2020 

Спорт-Экспресс + ещё 3 6 часов назад
Правительство РФ одобрило законопроект о безвизовом въезде в Россию зрителей чемпионата Европы-2020, сообщает официальный сайт кабинета министров. Проект в установленном порядке внесен в Госдуму.
Матчи Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.
Как и во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, иностранцы смогут попасть на территорию РФ без визы, по паспорту болельщика (Fan ID). Кроме того, этот документ предоставит им право бесплатного проезда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в общественном транспорте.
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