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Хуммельс и Горецка не сыграют с «Байером»
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Хуммельс и Горецка не сыграют с «Байером» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Защитник «Баварии» Матс Хуммельс пропустит матч 3-го тура чемпионата Германии против «Байера», информирует Sky Sports.
Футболист пропустил товарищеский матч бундестим против сборной Перу из-за проблем с ахилловым сухожилием. Несколько дней назад он вернулся к тренировкам, но играть пока не готов.
Также с «Байером» не сыграет полузащитник Леон Горецка. По версии издания, он получил передышку, чтоб сыграть в Лиге чемпионов против «Бенфики».
Матч «Бавария» — «Байер» пройдет в субботу, 15 сентября, на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 16:30.
Бавария — Байер
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