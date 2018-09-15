Хуммельс и Горецка не сыграют с «Байером»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс пропустит матч 3-го тура чемпионата Германии против «Байера», информирует Sky Sports.

Футболист пропустил товарищеский матч бундестим против сборной Перу из-за проблем с ахилловым сухожилием. Несколько дней назад он вернулся к тренировкам, но играть пока не готов.

Также с «Байером» не сыграет полузащитник Леон Горецка. По версии издания, он получил передышку, чтоб сыграть в Лиге чемпионов против «Бенфики».

Матч «Бавария» — «Байер» пройдет в субботу, 15 сентября, на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 16:30.

Бавария — Байер

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