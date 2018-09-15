Ещё
Парусный спорт. «Броненосец» стартовал в чемпионате класса ClubSwan50
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парусный спорт. «Броненосец» стартовал в чемпионате класса ClubSwan50 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
На Изумрудном побережье Сардинии в яхт-клубе Коста Смеральда стартовали соревнования юбилейного, 20-го сезона Rolex Swan Cup. В рамках биенального собрания яхт финской верфи проводится и первый в истории чемпионат мира в классе ClubSwan50.
Именно в этом классе на старт вышла команда яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец». По результатам двух состоявшихся гонок экипаж Владимира Любомирова идет четвертым.
Нынешний сезон оказался насыщенным соревнованиями класса ClubSwan50. Стартовав в Монако в марте, флот класса принял участие практически во всех знаковых регатах средиземноморья и чемпионат мира завершает этот насыщенный календарь.
Неудивительно, что бурная активность класса привлекает все больше новых экипажей. В Порто Черво собрался рекордный флот ClubSwan50 — 12 экипажей из семи стран. В том числе и две российские команды — «Скорпиди» и «Броненосец».
После нескольких часов ожидания ветра, старт флота ClubSwan50 был дан в легких нестабильный потоках. Тем не менее, флоту удалось провести две гонки, пускай сила и направление ветра постоянно изменялись.
В первой гонке «Броненосец» взял не самый удачный старт и на всей дистанции шел в роли догоняющего, балансируя между третьей и шестой позициями. К сожалению, на финише команда была только седьмой.
Во второй гонке команда освоилась с обстановкой и после уверенного старта шла стабильно в тройке. На финише «Броненосец» был вторым.
"На воде сегодня сильно крутило, — комментирует баковый команды «Броненосец» Алексей Кулаков, — сложно было определить, какая сторона будет выигрышной, как на лавировке, так и на полных курсах. Борьба идет даже в середине флота, ведь здесь не будет выброса худшего результата, поэтому, каждое очко имеет значение".
По результатам дня «Броненосец» остановился на четвертой строчке. «Скорпиди» с москвичем Андреем Коногоровым на руле завершила день на седьмом месте. Соревнования Rolex Swan Cup и чемпионата мира ClubSwan50 продлятся до 16 сентября включительно.
Вести.Ru: последние новости
"У меня в животе дырка": налетчик порезал двух женщин в самарском магазине Аргентинцы с Месси сыграли вничью со сборной Колумбии Песков: Путин не общался с подозреваемыми в отравлении Скрипалей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры8
Россию выпустили из допингового небытия8
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Опубликовано особое письмо WADA России53
Скандал с Уильямc получил продолжение31
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение