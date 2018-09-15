Парусный спорт. «Броненосец» стартовал в чемпионате класса ClubSwan50

На Изумрудном побережье Сардинии в яхт-клубе Коста Смеральда стартовали соревнования юбилейного, 20-го сезона Rolex Swan Cup. В рамках биенального собрания яхт финской верфи проводится и первый в истории чемпионат мира в классе ClubSwan50.

Именно в этом классе на старт вышла команда яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец». По результатам двух состоявшихся гонок экипаж Владимира Любомирова идет четвертым.

Нынешний сезон оказался насыщенным соревнованиями класса ClubSwan50. Стартовав в Монако в марте, флот класса принял участие практически во всех знаковых регатах средиземноморья и чемпионат мира завершает этот насыщенный календарь.

Неудивительно, что бурная активность класса привлекает все больше новых экипажей. В Порто Черво собрался рекордный флот ClubSwan50 — 12 экипажей из семи стран. В том числе и две российские команды — «Скорпиди» и «Броненосец».

После нескольких часов ожидания ветра, старт флота ClubSwan50 был дан в легких нестабильный потоках. Тем не менее, флоту удалось провести две гонки, пускай сила и направление ветра постоянно изменялись.

В первой гонке «Броненосец» взял не самый удачный старт и на всей дистанции шел в роли догоняющего, балансируя между третьей и шестой позициями. К сожалению, на финише команда была только седьмой.

Во второй гонке команда освоилась с обстановкой и после уверенного старта шла стабильно в тройке. На финише «Броненосец» был вторым.

"На воде сегодня сильно крутило, — комментирует баковый команды «Броненосец» Алексей Кулаков , — сложно было определить, какая сторона будет выигрышной, как на лавировке, так и на полных курсах. Борьба идет даже в середине флота, ведь здесь не будет выброса худшего результата, поэтому, каждое очко имеет значение".

По результатам дня «Броненосец» остановился на четвертой строчке. «Скорпиди» с москвичем Андреем Коногоровым на руле завершила день на седьмом месте. Соревнования Rolex Swan Cup и чемпионата мира ClubSwan50 продлятся до 16 сентября включительно.