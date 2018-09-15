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Главный талант Америки скопировал сумасшедший трюк русского форварда. Кучерову срочно нужен патент
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Главный талант Америки скопировал сумасшедший трюк русского форварда. Кучерову срочно нужен патент 

SPORT24.ru 6 часов назад
Фото: SPORT24.ru
«Торонто Мэйпл Лифс» называют командой, которая в несколько ближайших лет должна обязательно выиграть Кубок Стэнли. Причины на поверхности — команду тренирует один из самых успешных специалистов в мире, канадец Майк Бэбкок, в распоряжении которого есть очень солидный ростер игроков. Этим летом состав «Мэйпл Лифс» стал еще круче — клуб подписал одного из самых ярких форвардов НХЛ Джона Тавареса. Но и без него звезд в составе «Торонто» хватало.
Например, главный талант американского хоккея 20-летний Остон Мэттьюс. Первый номер драфта-2016 в дебютном сезоне в сильнейшей лиге мира выбил достойные 69 баллов, а во втором — на 6 меньше, пропустив примерно четверть чемпионата из-за травмы.
В первый же день тренировочного лагеря «Торонто» Мэттьюс доказал, что к новому сезону он готов уже сейчас. Во время буллитной серии Остон попробовал повторить знаменитый трюк российского форварда «Тама-Бэй» Никиты Кучерова и у него получилось просто идеально.
Партнер Мэттьюса Митчелл Марнер уверяет, что был готов к чему-то подобному:
«Я сразу сказал Патрику Марло, что Остон сейчас сделает что-то сумасшедшее. И он сделал что-то сумасшедшее».
Ну а поклонники Мэттьюса в полнейшем восторге.
Никита Кучеров свой фирменный номер впервые исполнил в марте 2017-го, в игре против «Баффало».
Затем повторил этой зимой на Матче всех звезд, раздев вратаря «Вашингтона» Брэйдена Холтби.
А затем еще раз проверил Холтби — уже в матче регулярке.
Пока Никита не запатентовал свою трюк, Остону Мэттьюсу стоит попробовать повторить его в официальной игре.
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