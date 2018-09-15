Гвардиола: «Лечащий врач де Брёйне доволен результатами восстановления»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил удовлетворение игрой Рахима Стерлинга , а также рассказал о процессе восстановления Кевина де Брёйне от травмы колена.

"Мы неоднократно говорили о том, что довольны игрой Рахима. Надеемся, что он будет продолжать выступать на таком же уровне. Мы рады, что он с нами и довольны результатами.

Выходить на поле Кевину еще рано, но реабилитация проходит успешно. Его лечащий врач доволен результатами. Сезон начался месяц назад, но теперь мы играем каждые три дня, и нам потребуется помощь всей команды", — цитирует Гвардиолу официальный сайт «горожан».

Напомним, что Кевин де Брёйне получил травму колена в середине августа, и выбыл приблизительно на три месяца.

Гвардиола отрицает свои слова о том, что у де Брёйне прописана сумма отступных в контракте