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Гвардиола: «Лечащий врач де Брёйне доволен результатами восстановления»
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Гвардиола: «Лечащий врач де Брёйне доволен результатами восстановления» 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил удовлетворение игрой Рахима Стерлинга, а также рассказал о процессе восстановления Кевина де Брёйне от травмы колена.
"Мы неоднократно говорили о том, что довольны игрой Рахима. Надеемся, что он будет продолжать выступать на таком же уровне. Мы рады, что он с нами и довольны результатами.
Выходить на поле Кевину еще рано, но реабилитация проходит успешно. Его лечащий врач доволен результатами. Сезон начался месяц назад, но теперь мы играем каждые три дня, и нам потребуется помощь всей команды", — цитирует Гвардиолу официальный сайт «горожан».
Напомним, что Кевин де Брёйне получил травму колена в середине августа, и выбыл приблизительно на три месяца.
Гвардиола отрицает свои слова о том, что у де Брёйне прописана сумма отступных в контракте
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