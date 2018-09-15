Самые безумные лимузины от самых безумных конструкторов

В Америке имеется одна компания, которая специализируется на выпуске необычных автомобилей.

Если быть более точным, то автомобили не выпускаются, а переделываются. Фирма носит название Jay Ohrberg Show Cars. Продукция компании очень часто попадала в списки рекордов.

American Dream Это самое длинное авто в истории человечества. Его длина составляет 30 метров. Всего в авто насчитывается 13 пар колес. В салоне авто имеется джакузи, бассейн и площадка для взлета и посадки вертолета. Машина сделана на базе Кадиллак Эльдорадо, выпускавшегося в 70-ых годах прошлого века. American Dream не может самостоятельно передвигаться по дорогам. Машина разбирается и перевозится из пункта А в Б на грузовике.

Феррари F40 Limmo Более безумной идеи чем сделать из Феррари F40 лимузин еще не было. Машина вмешает 8 человек, которые должны располагаться на четырех рядах кресел.

Wide Limo Чаще всего лимузины растягивают в длину. Однако, у инженеров Jay Ohrberg Show Cars другое мнение на этот счет. В машине есть место для восьми пассажиров, бар и танцплощадка.