Сын Диего Симеоне Джованни: «Не ожидал увидеть отца на трибунах»

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне , сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, поделился, что не ждал отца на матче 2-го тура серии А против «Кьево» (6:1). Футболисту удалось отличиться на третьей добавленной минуте в концовке встречи.

— 26 августа, когда мы обыграли Кьево, мой отец впервые пришел посмотреть на меня на трибунах, — приводит Football Italia слова Симеоне. — До этого он никогда не был на трибунах на протяжении моей профессиональной карьеры. Я и Федерико Кьеза — сыновья великих футболистов. Но преимущество не в том, чтоб иметь имя, а скорее иметь возможность просить совета.

Джованни Симеоне выступает за «Фиорентину» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 2 матча в серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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