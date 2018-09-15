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У консерватории богатыри выясняют, кто из них сильней
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У консерватории богатыри выясняют, кто из них сильней 

САРАТОВ24 6 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Площадь перед Консерваторией им. Собинова сегодня превратилась в спортивную площадку. Здесь проходят этап Чемпионата России по силовому экстриму в категории до 105 кг среди любителей на кубок главы города.
Любители стального спорта посоревнуются в пяти дисциплинах — плечевой эстафете, Ступенях Геркулеса, эстафете с толканием перед собой автомобиля, «карусели» с отягощением 200 кг, подъеме шаров весом от 120 до 160 кг.
По словам организаторов мероприятия, в Саратове соревнования такого уровня и масштаба проводятся впервые.
"Здорово, что можно было любому желающему попробовать поднять вес, с которым шутя справляются силачи. Ну и Вячеслав Максюта, как всегда, заряжает позитивом, а его призывы к здоровому образу жизни многих дают стимул к занятиям спортом", — отметил зритель.
Напомним, в 17:00 здесь же состоится зрелищное шоу «Битва первых», где свою силу продемонстрируют легендарные силачи.
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