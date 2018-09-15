РУСАДА с 2018 года провело 92 допинг-теста футболистов сборной России, выступавших на ЧМ

ТАСС , 15 сентября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января 2018 года по август нынешнего года взяло 92 допинг-пробы игроков из состава сборной России по футболу, который выступал на чемпионате мира 2018 года. Данные приводятся на сайте организации.

Всего РУСАДА проверило на допинг 114 футболистов. Лидерами по числу пройденных тестов стали Гранат и полузащитник Олег Шатов

Чемпионат мира 2018 года прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная России впервые в истории дошла до четвертьфинала мирового первенства, где в серии пенальти уступила хорватам.