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РУСАДА с 2018 года провело 92 допинг-теста футболистов сборной России, выступавших на ЧМ
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РУСАДА с 2018 года провело 92 допинг-теста футболистов сборной России, выступавших на ЧМ 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 15 сентября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января 2018 года по август нынешнего года взяло 92 допинг-пробы игроков из состава сборной России по футболу, который выступал на чемпионате мира 2018 года. Данные приводятся на сайте организации.
Допинг-тесты прошли все игроки, вошедшие в состав национальной команды на мировое первенство. Наибольшее количество допинг-проб сдал защитник Владимир Гранат (7). По шесть раз допинг-контроль прошли защитники Андрей Семенов, Федор Кудряшов, полузащитник Юрий Газинский и нападающий Артем Дзюба, пять проб сдал полузащитник Александр Самедов. Наибольшее количество игроков (11 футболистов) по четыре раза прошли допинг-конртоль, оставшиеся — по два.
Всего РУСАДА проверило на допинг 114 футболистов. Лидерами по числу пройденных тестов стали Гранат и полузащитник Олег Шатов.
Чемпионат мира 2018 года прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная России впервые в истории дошла до четвертьфинала мирового первенства, где в серии пенальти уступила хорватам.
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