«Уфа» — ЦСКА. Стартовые составы

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Салатич, Тилль, Сысуев, Бизяк.

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов, Эрнандес.

Запасные: Кырнац, Щенников, Ефремов, Бийол, Гордюшенко, Дзагоев, Сигурдссон, Жамалетдинов, Жиронкин, Нисимура.

Состав армейцев на #УфаЦСКА! Обляков в старте на Нефтянике, но в этот раз — уже против Уфы pic.twitter.com/aMlzNTuW2y

— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 15, 2018

Напомним, матч «Уфа» — ЦСКА пройдет на стадионе «Нефтяник». Начало — 16:30 (мск).