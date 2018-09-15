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«Уфа» — ЦСКА. Стартовые составы
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«Уфа» — ЦСКА. Стартовые составы 

Советский спорт + ещё 2 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главные тренеры «Уфы» и ЦСКА Сергей Томаров и Виктор Гончаренко назвали стартовые составы на матч команд в седьмом туре премьер-лиги.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Салатич, Тилль, Сысуев, Бизяк.
ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов, Эрнандес.
Запасные: Кырнац, Щенников, Ефремов, Бийол, Гордюшенко, Дзагоев, Сигурдссон, Жамалетдинов, Жиронкин, Нисимура.
Состав армейцев на #УфаЦСКА! Обляков в старте на Нефтянике, но в этот раз — уже против Уфы pic.twitter.com/aMlzNTuW2y
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 15, 2018
Напомним, матч «Уфа» — ЦСКА пройдет на стадионе «Нефтяник». Начало — 16:30 (мск).
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