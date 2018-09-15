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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прямой эфир, трансляция — в 17.15 (видео)
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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прямой эфир, трансляция — в 17.15 (видео) 

Спорт-Экспресс + ещё 1 3 часа назад
После матчей сборных возобновляется чемпионат Испании. Одной из центральных игр в этот уик-энд состоится в Сан-Себастьяне, где местный «Реал Сосьедад» примет «Барселону». Католонский клуб наряду с мадридским "Реалом" традиционно лидирует в чемпионате — у них по три победы в трех играх, а команда Асьера Гаританова двух первых играх набрала четыре очка. Субботний матч состоится на арене Anoeta, стартовый свисток прозвучит — в 17.15 по Москве. «СЭ» в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Испании с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры серии в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.
В то же время «СЭ» проведет прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Барселона» — в матч-центре сайта.
Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.
"Реал Сосьедад" — «Барселона»: прямой эфир
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