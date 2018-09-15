Канте рассказал, почему он отказал ПСЖ

Хавбек «Челси» Нголо Канте рассказал об интересе ПСЖ.

"У меня не было желания куда-либо переходить после Чемпионата Мира. Интерес со стороны других клубов был, но после беседы с «Челси» все было очевидно: клуб на меня рассчитывал. А я чувствовал себя хорошо.

Остаться в «Челси» было самым разумным шагом. Да, был определенный контакт с ПСЖ. Но после беседы с «Челси» я понял, что для меня было главным комфортно себя чувствовать там, где я находился и нахожусь сейчас" — приводит слова Канте RMC Sport.