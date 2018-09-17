Ещё
Медведев отметил стойкость и отвагу защитников Брянской области в годы ВОВ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведев отметил стойкость и отвагу защитников Брянской области в годы ВОВ 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: Брянск Today
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил мужество, стойкость и отвагу защитников Брянщины, благодаря которым 17 сентября 1943 года оккупация Брянской области завершилась победой над захватчиком. Поздравительная телеграмма главы кабмина опубликована в понедельник на сайте правительства.
"17 сентября 1943 года — особая дата в истории нашей страны. Именно в этот день благодаря мужеству, стойкости, отваге солдат и офицеров Красной армии, партизан и подпольщиков Брянщины тяжелейшие 708 дней оккупации завершились сокрушительной победой над противником", — говорится в телеграмме.
Медведев отметил подвиг воинов и жителей области, вставших на защиту Родины, а также тех, кто после войны восстанавливал родной край из руин и пепла.
"Такие моменты дают каждому из нас возможность почувствовать, какой ценой была завоевана Победа, какие суровые испытания пришлось пройти военному поколению. И как важно беречь мир, хранить память о героях, а наших ветеранов окружать вниманием, заботой. Ведь вы подарили будущим поколениям свободу, мирную, счастливую жизнь", — добавил Медведев, поблагодарив ветеранов и пожелав доброго здоровья и благополучия.
Оккупация Брянской области гитлеровскими войсками началась в октябре 1941 года и продолжалась до сентября 1943 года. На территории области действовало 139 партизанских отрядов. Участниками партизанского движения были свыше 60 тыс. человек, 16 тыс. из них награждены орденами и медалями, 12 человек за подвиги и героизм удостоены звания Героя Советского Союза, три человека — звания Героя России.
ТАСС: последние новости
СМИ: МОК призвал Рахимова не выдвигаться на пост главы AIBA ЦСКА в овертайме обыграл "Адмирал" в матче чемпионата КХЛ Воробьев наделит Алексея Русских полномочиями сенатора от Подмосковья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа19
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам26
Загитова ответила Медведевой72
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение