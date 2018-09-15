Хохлов: «Динамо» смелее начало играть, и всё получалось"

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в видеоинтервью клубной пресс-службе рассказал о тактике, выборе состава на матч с «Локомотивом» (1:1), замене Самбы Соу, игре Кардозу и Рауша, сильном втором тайме.

— С хорошей игрой! Тренерское удовлетворение от футбола есть?

— В принципе, да. Я понимаю, что первый тайм, может быть, для зрителей был не таким активным и ярким. Тем не менее, мы так и планировали играть, не дать зон «Локомотиву» для атак и самим сыграть на быстрых атаках. Я думаю, что у нас получилось, потому что были неплохие выходы, но не было завершения, так называемого последнего паса, а вторым таймом доволен.

— Решение проблемы отсутствия Самбы Соу, то, которое вы нашли в итоге, довольны им?

— С учетом того, что мы играли в таком сочетании первую игру, с учетом того, что Мигел Кардозу еще полностью физически не готов, отрабатывали все, и Жоаозиньо давно на это позиции не играл, в принципе, доволен.

— После матча с «Енисеем» вы говорили, что Кардозу не готов играть 90 минут, но не стали его менять. Почему?

— Потому что мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что Шунич приехал два дня назад со сборной и не восстановился после игр, плюс еще есть маленькие микропроблемки. До игры сказали, что сыграют кто сколько сможет. То есть, мы замены должны были делать по факту. Если игрок попросит — да, а если нет — то будет играть до конца.

— Характер игры изменился в сторону «Динамо» еще до удаления. С чем вы это связываете? В гостях у действующего чемпиона вы начали действительно играть на победу.

— Мы играли, и с «Оренбургом» игра была если не показательной, то близкой к тому, к чему мы стремимся. С «Енисеем», хотя и проиграли, но пытались комбинировать, делать больше акцент на само содержание игры, нам не был важен результат, и ребята это поймали. Сейчас тоже в каждом матче какая-то дилемма: ломать игру или пытаться и с сильными соперниками играть в свой футбол, пробовать его, совершенствовать и так далее. Может быть, поэтому смелее начали играть, и получалось.

Константин Рауш , то, что вы увидели в его исполнении, является тем, зачем его и брали?

— У него были хорошие подключения, хорошие прострелы, навесы, и из обороны он смелее выходил, через передачу. То есть, меньше передач назад было. Делал то, что мы просим, ведь иногда мы сильно замедляем игру этими поперечными передачами и передачами назад. Да, если нет ситуации, которая может позволить продолжить атаку, тогда может быть, и стоит так делать, но иногда игроки излишне перестраховываются. А здесь все-таки больше было передач во фланги, в полузоны, между линиями. Это порадовало.

— Не столько результат, а качество игры против «Локомотива», чемпиона, это шаг вперед для «Динамо»?

— Однозначно, потому что с сильными соперниками ты видишь, получается или нет, проходит или нет, и в этот раз получалось.