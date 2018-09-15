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На игрока «Вулверхэмптона» претендует еще один топ-клуб
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На игрока «Вулверхэмптона» претендует еще один топ-клуб 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
Хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш попал в сферу интересов еще одного топ-клуба.
Как сообщает The Sun, в услугах 21-летнего португальца заинтересован ПСЖ.
Напомним, что на игрока также претендует «Ювентус».
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