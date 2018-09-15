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Эмери запретил иностранные языки. Теперь в раздевалке «Арсенала» говорят только по-английски
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Эмери запретил иностранные языки. Теперь в раздевалке «Арсенала» говорят только по-английски 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заставляет футболистов общаться в раздевалке только по-английски, информирует The Mirror.
Эмери будет разговаривать с игроками на их родном языке во время беседы один на один, но считает, что важно общаться на языке страны команды. Поэтому теперь в раздевалке «канониров» будут говорить только по-английски.
Испанский специалист уже отказался от переводчика во время тренировок, так как хочет к Рождеству свободно владеть английским. На пресс-конференциях переводчик пока еще присутствует на случай, если у Эмери возникнут трудности.
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