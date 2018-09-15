Чемпион СССР: Головин хорош, но нам нужно больше Зобниных

Чемпион СССР 1962 года в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд рассказал о своем отношении к лучшим игрокам сборной России, которая на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, выделив хавбека своего бывшего клуба Романа Зобнина , передает Sport24.

"У нас была серая сборная. И Черчесова я критиковал по делу. Он делал громадные ошибки, да и сейчас их делает. Но все равно мы набрали высоту, и на этой высоте пока держимся. После чемпионата мира мы не растеряли, а еще прибавили, и это здорово. Но если мы будем играть с командами на два-три ранга выше, как Франция или Германия, то будем выглядеть убого. Не из-за того, что наши играть не умеют. Из-за того, что не можем больше, чем можем. Вот было бы побольше таких, как Зобнин!

Головин? Да, хотя могу сказать, что там ничего особенного нет, он попал в общую эйфорию. Очень прогрессирует Черышев. Плюс эйфория и мастерство посетили Дзюбу, а кто этого ждал? Я его до этого критиковал, ведь он был лентяем. Прилично сыграл Кузяев, прилично отыграла наша оборона", — сказал Рейнгольд.

Ранее сообщалось, что дебют Головина за «Монако» вновь откладывается.