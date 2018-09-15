Ещё
«Атлетико» вырвал ничью у «Эйбара», забив на 94-й минуте
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Атлетико» вырвал ничью у «Эйбара», забив на 94-й минуте 

Чемпионат.com + ещё 3 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Атлетико» сыграл вничью с «Эйбаром» в матче четвёртого тура испанской Примеры. Встреча команд проходила на стадионе " Ванда Метрополитано" в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.
Первый гол на 87-й минуте игры забил испанский нападающий «Эйбара» Серхи Энрич. в составе «Атлетико» голом на 94-й минуте отличился форвард Борха Морено.
«Атлетико» имеет в своём активе 5 очков и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (4) находится на 11-м месте.
В следующем туре мадридский «Атлетико» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Эйбар» примет на своём поле «Леганес». Матчи пройдут 22 сентября.
Чемпионат.com: последние новости
Гончаренко: у Магнуссона, наверное, ничего серьёзного, а Абеля надо обследовать Квартальнов: второй период не понравился, но Салак держал «Локомотив» в игре Испанец Мас выиграл 20-й этап «Вуэльты», Закарин финишировал 27-м
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры8
Россию выпустили из допингового небытия8
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Опубликовано особое письмо WADA России53
Скандал с Уильямc получил продолжение31
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение