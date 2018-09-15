«Атлетико» вырвал ничью у «Эйбара», забив на 94-й минуте 

«Атлетико» сыграл вничью с «Эйбаром» в матче четвёртого тура испанской Примеры. Встреча команд проходила на стадионе " Ванда Метрополитано" в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.
Первый гол на 87-й минуте игры забил испанский нападающий «Эйбара» Серхи Энрич. в составе «Атлетико» голом на 94-й минуте отличился форвард Борха Морено.
«Атлетико» имеет в своём активе 5 очков и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (4) находится на 11-м месте.
В следующем туре мадридский «Атлетико» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Эйбар» примет на своём поле «Леганес». Матчи пройдут 22 сентября.