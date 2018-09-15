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«Атлетико» вырвал ничью у «Эйбара», забив в компенсированное время
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«Атлетико» вырвал ничью у «Эйбара», забив в компенсированное время 

Спорт-Экспресс + ещё 3 39 минут назад
Фото: Soccer News
«Атлетико» сыграл вничью с «Эйбаром» в матче 4-го тура чемпионата Испании (1:1). Хозяева ушли от поражения благодаря голу нападающего Борхи Гарсеса на 90+4-й минуте встречи.
Чемпионат Испании
Лига 1  4-й тур  "Атлетико" — «Эйбар» — 1:1 (0:0)
Голы: Серхио Энрич, 87 (0:1). Гарсес, 90+4 (1:1).
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Хименес, Коке, Сауль, Эрнандес (Гарсес, 71), Диегу Коста, Гризманн, Лемар (Корреа, 59).
"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Оливейра, Диоп (Кардона, 80), Альварес, Хоан Хордан, Шарлес (Эскаланте, 57), Пере Милья (Серхио Энрич, 57), Де Бласис.
Предупреждения: Шарлес, 16. Коке, 39. Годин, 51. Диоп, 54.
Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).
15 сентября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
Атлетико — Эйбар
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