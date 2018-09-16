Александр Андриевский стал новым главным тренером «Сибири»

Тренер-белорус уже приводил Новосибирск к медалям.

В Новосибирске замену Владимира Юрзинова на Александра Андриевского почему-то восприняли скептически. Если рассматривать этих специалистов сферически, в вакууме, то, наверное, у Юрзинова и правда больше опыта и регалий, чем у его преемника. Медали Андриевский, по крайней мере, ещё не выигрывал. Вот только уровень тренера вне контекста — это очень абстрактная штука. Куда важнее, подходит ли специалист подобранным игрокам и соответствует ли философии клуба.

Андриевский вполне мог бы стать для «Сибири» третьим после Андрея Скабелки Дмитрия Квартальнова тренером-системщиком, но прошлой весной он ещё был занят в «Адмирале». Продолжить эту новосибирскую цепочку было доверено Павлу Зубову , с чем он откровенно не справился. К моменту, когда Зубова уволили, Андриевский уже был свободен, но в «Сибири» решили пойти на эксперимент. Устав от упорядоченного, но всё же несколько прямолинейного хоккея, развернулись на 180 градусов и выбрали Юрзинова.

Наверное, этот шаг необходим был для того, чтобы понять, какому вектору должна придерживаться «Сибирь» и ей подобные. Не попробуешь — не узнаешь. Юрзинов работал кропотливо, практиковал индивидуальный подход и не терпел криков без причины, но его методы уместны скорее для команд мастеровитых, состоящих из готовых игроков. Когда у команды есть ресурсы для того, чтобы штамповать победы на классе, Юрзинову под силу направить этот самый класс в нужное русло. Но когда приходится доставать из игроков скрытые резервы — начинаются проблемы. Андриевский как раз тот самый человек, который может заставить пахать своих подопечных на 100, а то и на 110 процентов. Был у «Сибири» вариант с приглашением Петериса Скудры , который способен и вовсе вытрясти из игроков душу, но бывший рулевой «Торпедо» не решился ехать в Новосибирск. Он ждёт более привлекательного предложения, например — из «Динамо». Там проблемы схожие с новосибирскими (провальная предсезонка, нестабильные вратари), но хотя бы есть мастера вроде Шипачёва и Кагарлицкого.

Из остальных кандидатов (мы не берём Олега Знарка — это вариант из области фантастики) Андриевский выглядит логичным выбором для «Сибири». Андрей Разин подпортил себе репутацию спорными методами в «Автомобилисте», и теперь не каждый руководитель рискнёт с ним связываться. Вячеслав Буцаев неплохо работал с «Сочи», но находился в уникальных условиях, занимаясь помимо тренерской деятельности ещё и селекцией. В Новосибирске никто бы ему таких полномочий не дал.

Что касается Андриевского, то он два года подряд выводил «Адмирал» в плей-офф. К этому достижению можно относиться по-разному. Кто-то называет дальневосточный клуб политпроектом, считая, что ему помогали сверху. Другие убеждены, что отдалённость Владивостока и маленькая коробка на «Фетисов-Арене» делали за Андриевского его работу. Но факт остаётся фактом: обладая самым скромным бюджетом на Востоке после новокузнецкого «Металлурга», «моряки» обладали узнаваемым почерком, стабильно попадали в восьмёрку, и даже дали бой «Авангарду», чуть было не выкинув омичей из плей-офф. Прежде всего, Андриевский может вернуть хоккейному Новосибирску даже не системность в игре команды, а эмоции. Его «Адмирал» собирал полные трибуны не только из-за результатов. Зрелищная игра с обилием стычек, драк и просто агрессии в атаке не оставляла болельщиков равнодушными. В Новосибирске самоотдачу ценят ничуть не меньше, чем во Владивостоке. Юрзинов считал, что у игроков должна быть холодная голова, пытаясь в стрессовые минуты их всячески успокоить. Андриевский же должен воспользоваться козырем «Сибири» — её трибунами — и заставить игроков действовать на кураже. По крайней мере, дома. Для того, чтобы вновь сделать из «Сибири» команду с характером, в гости к которой не горят желанием приезжать даже лидеры КХЛ, одного лишь сурового взгляда Андриевского недостаточно. Методы работы тренера — это одно, но никуда не деться от чистки в клубе. На следующее утро после назначения нового главного тренера были расторгнуты контракты с Александром Макаровым и Андреем Сигарёвым. Но по сути, это решения, которые были приняты ещё при Юрзинове. Впереди изменения, инициированные Андриевским.

Первое, что необходимо сделать Андриевскому — отсеять тех самых пассажиров, о которых на своей последней пресс-конференции говорил Юрзинов. Никто, за редким исключением, не должен чувствовать себя в безопасности: будь то воспитанник клуба Игнатович, легионер Эммертон или, скажем, опытный Лисин. Фастовскому наверняка придётся потратиться на расторжение контрактов и подписание новых игроков, но это единственный выход из патовой для «Сибири» ситуации.

Не исключены изменения и в тренерском штабе. Андриевский приехал вместе с Максимом Спиридоновым , с которым он уже работал в «Адмирале». Учитывая, что вместе с Юрзиновым ни один помощник не ушёл, на лавке тренерам будет откровенно тесно. Кто же лишний? Представить, что на выход укажут местной легенде Андрею Тарасенко , сродни фантастике. И совсем не научной. Скорее выбор упадёт либо на Александра Макрицкого, который успел поработать и с Зубовым, и с Юрзиновым, либо на Алексея Кривченкова , для которого этот сезон первый в КХЛ. В своё время Андрей Скабелка настоял на уходе из команды Эдуарда Рабе — тренера по физподготовке. Конфликт между ними случился накануне плей-офф-2015, а спустя полтора месяца «Сибирь» примерила бронзовые медали. Уже без Рабе. Любопытно, как сложатся отношения Андриевского с латвийским специалистом, учитывая, что новый главный тренер сибиряков — близкий друг Скабелки. Андрей Владимирович способен дать характеристику всем, с кем когда-то работал в Новосибирске.

Собственно, именно со Скабелкой связаны лучшие сезоны в современной истории «Сибири». Поставив главным тренером его соотечественника и единомышленника, Фастовский будто пытается вернуть команду на бронзовые рельсы. Загвоздка лишь в том, что в нынешней «Сибири» нет ни Шумакова, ни Шалунова, ни подпирающих их Окулова. Постоянная подпитка молодёжью была одним из ингредиентов новосибирского успеха наряду с системностью игры и командным духом. Начинать возрождение «Сибири» Андриевскому придётся без какой-либо раскачки. Рано утром в воскресенье он прилетел в Новосибирск, а уже вечером выведет команду на игру с «Торпедо». Когда-то матчи между этими командами были интересны дружеской дуэлью Квартальнов — Скудра. Вот и теперь лицом к лицу встретятся бывшие соратники по тренерскому штабу. Всего год назад Андриевский и Спиридонов плыли в одной дальневосточной лодке с Немировски и Стиллманом. Теперь они по разные стороны баррикад. Кажется, будет жарко.