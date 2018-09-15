Ещё
В тренерский штаб Андриевского в «Сибири» войдёт Спиридонов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В тренерский штаб Андриевского в «Сибири» войдёт Спиридонов 

Чемпионат.com + ещё 12 5 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Как стало известно «Чемпионату», в тренерский штаб нового главного тренера новосибирской «Сибири» Александра Андриевского войдёт Максим Спиридонов. Оба специалиста вместе работали в «Адмирале» из Владивостока. По имеющейся информации, решение насчёт других перестановок в тренерском штабе будет принято позже.
Напомним, сегодня из клуба был уволен Владимир Юрзинов-младший, при котором команда проиграла шесть матчей подряд и не набрала ни одного очка. Его сменил Александр Андриевский, последним местом работы которого был «Адмирал». Соглашение 50-летнего специалиста с новосибирской командой рассчитано до конца сезона-2018/19.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Чемпионат.com: последние новости
Гончаренко: у Магнуссона, наверное, ничего серьёзного, а Абеля надо обследовать Квартальнов: второй период не понравился, но Салак держал «Локомотив» в игре Испанец Мас выиграл 20-й этап «Вуэльты», Закарин финишировал 27-м
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры8
Россию выпустили из допингового небытия8
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Опубликовано особое письмо WADA России53
Скандал с Уильямc получил продолжение31
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение