В тренерский штаб Андриевского в «Сибири» войдёт Спиридонов

Как стало известно «Чемпионату», в тренерский штаб нового главного тренера новосибирской «Сибири» Александра Андриевского войдёт Максим Спиридонов . Оба специалиста вместе работали в «Адмирале» из Владивостока. По имеющейся информации, решение насчёт других перестановок в тренерском штабе будет принято позже.

Напомним, сегодня из клуба был уволен Владимир Юрзинов-младший, при котором команда проиграла шесть матчей подряд и не набрала ни одного очка. Его сменил Александр Андриевский, последним местом работы которого был «Адмирал». Соглашение 50-летнего специалиста с новосибирской командой рассчитано до конца сезона-2018/19.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19