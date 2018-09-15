Александр Дрозденко принял участие в V областном этнофестивале «Россия — созвучие культур»

Пятый областной этнофестиваль «Россия — созвучие культур» проходит сегодня в Приозерске. В нем принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Сегодня, 15 сентября проходит пятый областной этнофестиваль «Россия — созвучие культур» в Приозерске. Мероприятие посетил Александр Дрозденеко — он поделился видео в своем Instagram:

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Пятый международный межрегиональный фестиваль: Россия — созвучнее культур. Организует и проводит Ленинградская область. #этнокультурныйфестиваль #малыенароды #культура #ленобласть Публикация от Дрозденко Александр (@drozdenko_au) 15 Сен 2018 в 5:22 PDT Ежегодный Этнокультурный фестиваль «Россия — созвучие культур» — масштабный проект Ленобласти, направленный на распространение знаний о народах России, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей.

Первый фестиваль состоялся в 2014 году в городе Тосно, второй — в 2015 году в Выборге, третий — в 2016 году в городе Кингисепп, четвертый — в 2017 году в Сосновом Бору.