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Канте хочет забивать больше голов
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Канте хочет забивать больше голов 

Евро-футбол.Ру 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте поделился впечатлениями от игры на новой позиции. При новом тренере Маурицио Сарри Канте действует ближе к атаке.
"Это новая система, мне нравится играть на этой позиции, врываться в штрафную, отходить и обороняться. Все зависит от самой игры, но мне нравится. Иногда необходимо соблюдать баланс, отходить назад и поддерживать опорного полузащитника, или же идти вперед. Все зависит от ситуации.
Это мой четвертый сезон в АПЛ. В предыдущих трех сезонах я забивал по одному мячу, в этом сезоне на моем счету уже есть забитый мяч, и думаю, в этот раз я пойду дальше. У меня уже были моменты, и мне необходимо понять, что на этой позиции надо забивать, чтобы помогать команде.
Мне нужно быть готовым, однако у меня нет такой самоцели. Если я не забью, а команда победит, и я ей помогу, я буду рад. Но при случае я бы хотел забивать", — цитирует Канте официальный сайт «Челси».
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