Канте хочет забивать больше голов

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте поделился впечатлениями от игры на новой позиции. При новом тренере Маурицио Сарри Канте действует ближе к атаке.

"Это новая система, мне нравится играть на этой позиции, врываться в штрафную, отходить и обороняться. Все зависит от самой игры, но мне нравится. Иногда необходимо соблюдать баланс, отходить назад и поддерживать опорного полузащитника, или же идти вперед. Все зависит от ситуации.

Это мой четвертый сезон в АПЛ. В предыдущих трех сезонах я забивал по одному мячу, в этом сезоне на моем счету уже есть забитый мяч, и думаю, в этот раз я пойду дальше. У меня уже были моменты, и мне необходимо понять, что на этой позиции надо забивать, чтобы помогать команде.

Мне нужно быть готовым, однако у меня нет такой самоцели. Если я не забью, а команда победит, и я ей помогу, я буду рад. Но при случае я бы хотел забивать", — цитирует Канте официальный сайт «Челси».