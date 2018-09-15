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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» благодаря голам Вейналдума и Фирмино
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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» благодаря голам Вейналдума и Фирмино 

Чемпионат.com + ещё 5 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В матче пятого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 2:1. На 39-й минуте игры мяч после подачи с углового отлетел к полузащитнику «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдуму, который головой отправил его под перекладину. Нападающий Роберто Фирмино укрепил преимущество гостей, забив на 54-й минуте встречи. Единственный голом в составе «шпор» отметился полузащитник Эрик Ламела, который отправил мяч в ворота мерсисайдцев в компенсированное время встречи. «Тоттенхэм» проиграл во втором матче подряд. Лондонцы набрали 9 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 15 очков и уверенно возглавляет таблицу чемпионата Англии.
В следующем туре АПЛ соперником «Тоттенхэма» станет " Брайтон энд Хоув Альбион", а «Ливерпуль» примет на стадионе «Энфилд» «Саутгемптон». Матчи пройдут 22 сентября.
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