«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» благодаря голам Вейналдума и Фирмино

В матче пятого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 2:1. На 39-й минуте игры мяч после подачи с углового отлетел к полузащитнику «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдуму, который головой отправил его под перекладину. Нападающий Роберто Фирмино укрепил преимущество гостей, забив на 54-й минуте встречи. Единственный голом в составе «шпор» отметился полузащитник Эрик Ламела , который отправил мяч в ворота мерсисайдцев в компенсированное время встречи. «Тоттенхэм» проиграл во втором матче подряд. Лондонцы набрали 9 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 15 очков и уверенно возглавляет таблицу чемпионата Англии.

В следующем туре АПЛ соперником «Тоттенхэма» станет " Брайтон энд Хоув Альбион", а «Ливерпуль» примет на стадионе «Энфилд» «Саутгемптон». Матчи пройдут 22 сентября.