Томаров: «Постараемся преподнести сюрпризы ЦСКА»

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

— Можно ли сказать, что за эти две недели перерыва в чемпионате команде удалось перевести дух?

— Конечно, мы за короткий период времени провели много матчей. Эта пауза была нам необходима.

— Тренер соперника очень хорошо знает футбольный клуб «Уфа». У вас есть чем его удивить?

— И он знает нашу команду хорошо. Я думаю, что и мы достаточно хорошо изучили соперника. При нынешних технологиях удивить соперника чем-то кардинальным очень сложно. Тем не менее, мы сегодня постараемся преподнести сюрпризы. Это касается и построения игры, и, возможно, действий при стандартах.