Томаров: «Постараемся преподнести сюрпризы ЦСКА» 

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».
— Можно ли сказать, что за эти две недели перерыва в чемпионате команде удалось перевести дух?
— Конечно, мы за короткий период времени провели много матчей. Эта пауза была нам необходима.
— Тренер соперника очень хорошо знает футбольный клуб «Уфа». У вас есть чем его удивить?
— И он знает нашу команду хорошо. Я думаю, что и мы достаточно хорошо изучили соперника. При нынешних технологиях удивить соперника чем-то кардинальным очень сложно. Тем не менее, мы сегодня постараемся преподнести сюрпризы. Это касается и построения игры, и, возможно, действий при стандартах.