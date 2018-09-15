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Томаров: «Постараемся преподнести сюрпризы ЦСКА»
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Томаров: «Постараемся преподнести сюрпризы ЦСКА» 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».
— Можно ли сказать, что за эти две недели перерыва в чемпионате команде удалось перевести дух?
— Конечно, мы за короткий период времени провели много матчей. Эта пауза была нам необходима.
— Тренер соперника очень хорошо знает футбольный клуб «Уфа». У вас есть чем его удивить?
— И он знает нашу команду хорошо. Я думаю, что и мы достаточно хорошо изучили соперника. При нынешних технологиях удивить соперника чем-то кардинальным очень сложно. Тем не менее, мы сегодня постараемся преподнести сюрпризы. Это касается и построения игры, и, возможно, действий при стандартах.
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