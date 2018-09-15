Томаров — о поражении «Уфы» в матче с ЦСКА: результат для нас очень плохой

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал поражение в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:3).

«Первый пропущенный гол — неразбериха, глупейшая ошибка в самом конце первого тайма, уже в компенсированное время. Не могу сказать, что на нас это сильно подействовало. Второй тайм мы начали примерно в том же ключе, но пропустили ещё одну контратаку, потом ещё. Конечно, результат для нас очень плохой.

Игбун был готов играть, но несколько дней назад у него было микроповреждение. Вчера и позавчера он тренировался в общей группе, но мы решили не рисковать. Можно было потерять его надолго», — сказал Томаров в эфире телеканала «Матч Премьер».