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Томаров — о поражении «Уфы» в матче с ЦСКА: результат для нас очень плохой
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Томаров — о поражении «Уфы» в матче с ЦСКА: результат для нас очень плохой 

Чемпионат.com + ещё 4 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал поражение в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:3).
«Первый пропущенный гол — неразбериха, глупейшая ошибка в самом конце первого тайма, уже в компенсированное время. Не могу сказать, что на нас это сильно подействовало. Второй тайм мы начали примерно в том же ключе, но пропустили ещё одну контратаку, потом ещё. Конечно, результат для нас очень плохой.
Игбун был готов играть, но несколько дней назад у него было микроповреждение. Вчера и позавчера он тренировался в общей группе, но мы решили не рисковать. Можно было потерять его надолго», — сказал Томаров в эфире телеканала «Матч Премьер».
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