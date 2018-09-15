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Гончаренко: не стал бы говорить, что у ЦСКА всё идеально перед матчем с «Уфой»
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Гончаренко: не стал бы говорить, что у ЦСКА всё идеально перед матчем с «Уфой» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от гостевого матча 7-го тура РПЛ с «Уфой».
«Во время этого перерыва мы хорошо поработали, провели хороший спарринг с тульским «Арсеналом». Тем не менее нужно понимать, что полкоманды у нас отсутствовало, поэтому говорить, что у нас всё идеально, я бы не стал. Но это нормальная ситуация, когда команда делегирует очень много игроков в сборные.
В Уфу я всегда приезжаю с отличным настроением. Мне здесь очень нравилось, и есть лёгкая ностальгия. Приятно, что здешние болельщики меня помнят, но я понимаю, что нам надо одержать победу.
Выход Облякова в старте не связан с тем, что нам противостоит его бывшая команда. Ставя его в состав, мы учитывали, что у нас есть травмированные, восстанавливающиеся, только-только вернувшиеся из сборных. Поэтому это оптимальный состав на сегодняшнюю игру», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».
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