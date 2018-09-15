Виктор Гончаренко: «Не стал бы говорить, что у ЦСКА сейчас все идеально»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 7-го тура РПЛ против «Уфы» заявил, что армейцы не находятся в оптимальном состоянии.

— Мы хорошо поработали во время паузы, — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч Премьер». — Провели игру с тульским «Арсеналом». Многие игроки уехжали в сборные, поэтому не стал бы говорить, что у ЦСКА сейчас все идеально.

С отличным настроением приезжаю в Уфу. Есть легкая ностальгия. Приятно, что болельщики меня помнят. Обляков в стартовом составе? Сейчас у нас есть травмированные игроки и те, кто только вернулся из сборных. Поэтому такой выбор является оптимальным.