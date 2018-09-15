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Виктор Гончаренко: «Не стал бы говорить, что у ЦСКА сейчас все идеально»
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Виктор Гончаренко: «Не стал бы говорить, что у ЦСКА сейчас все идеально» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 7-го тура РПЛ против «Уфы» заявил, что армейцы не находятся в оптимальном состоянии.
— Мы хорошо поработали во время паузы, — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч Премьер». — Провели игру с тульским «Арсеналом». Многие игроки уехжали в сборные, поэтому не стал бы говорить, что у ЦСКА сейчас все идеально.
С отличным настроением приезжаю в Уфу. Есть легкая ностальгия. Приятно, что болельщики меня помнят. Обляков в стартовом составе? Сейчас у нас есть травмированные игроки и те, кто только вернулся из сборных. Поэтому такой выбор является оптимальным.
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