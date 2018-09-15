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Ганчаренко: «Рано говорить о том, что у ЦСКА всё нормально»
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Ганчаренко: «Рано говорить о том, что у ЦСКА всё нормально» 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».
— Как оцениваете работу, которую команда проделала за время двухнедельного перерыва в чемпионате?
— Мы хорошо поработали, хороший информативный спарринг провели с тульским «Арсеналом». Тем не менее, надо понимать, что полкоманды у нас отсутствовало, поэтому рано говорить о том, что у нас все нормально. Но это нормальная ситуация, когда команда делегирует очень много футболистов в сборные.
— Болельщики в Уфе очень тепло о вас отзываются до сих пор. С каким настроением вы приезжаете в столицу Башкирии?
— С отличным всегда. Мне здесь очень нравилось, легкая ностальгия есть. Мне приятно, что болельщики меня помнят, тем не менее, я понимаю, что нам надо сегодня одержать победу.
— Сегодня в основном составе ЦСКА Иван Обляков. Это нацеленное действие против футбольного клуба «Уфа»?
— Исходя из того, что у нас есть травмированные, есть игроки, которые только восстанавливаются или только вернулись со сборных, поэтому это оптимальный состав на данную игру.
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