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Из-за чемпионата фейерверков увеличат количество шаттлов
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Из-за чемпионата фейерверков увеличат количество шаттлов 

Вести Калининград 4 часа назад
Фото: Вести Калининград
График движения автобусов во второй вечер проведения чемпионата фейерверков изменят, чтобы сделать расписание более удобным для зрителей. В частности, шаттлы, которые ходят между Ленинским проспектом и островом, оказались очень востребованными. Количество рейсов на этом направлении увеличат: и до чемпионата, с четырёх до девяти вечера, и после фейерверков, с десяти до полуночи.
А вот с Южного вокзала к стадиону будет ездить меньше автобусов. Кроме того, поздним вечером в фиксированное время из центра отправятся несколько десятков маршруток. В 22:50 и в 23:50 они поедут к окраинам города, пропуская ряд остановок, чтобы быстрее вывезти всех зрителей чемпионата.
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