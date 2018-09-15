«Столице русской провинции» Урюпинску исполнилось 400 лет

Урюпинск, расположенный в Волгоградской области, сличается «столицей русской провинции». Город празднует не просто юбилей, а 400-летие. Торжества началась еще в пятницу, но продолжатся на протяжении всех выходных.

В городе уже состоялся турнир по футболу на кубок уроженца Урюпинска Валентина Ивакина, который был вратарем «Спартака» и сборной СССР в 1950-х годах. Организаторы отметили, что на стадионе, названном в честь знаменитого земляка, ему был открыт памятный знак.

В парке состоялась выставка скульптур, которая была названа по мотивам Валентина Ивакина — «Слет футбольных мячей». Прошли и традиционные мероприятия, например, конкурс вязания изделий из пуха. Воскресенье будет посвящено подсолнечнику — одному из символов этих мест. Запланировано проведение костюмированного парада и конкурса букетов из подсолнухов.