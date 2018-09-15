Ещё
«Столице русской провинции» Урюпинску исполнилось 400 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Столице русской провинции» Урюпинску исполнилось 400 лет 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Урюпинск, расположенный в Волгоградской области, сличается «столицей русской провинции». Город празднует не просто юбилей, а 400-летие. Торжества началась еще в пятницу, но продолжатся на протяжении всех выходных.
В городе уже состоялся турнир по футболу на кубок уроженца Урюпинска Валентина Ивакина, который был вратарем «Спартака» и сборной СССР в 1950-х годах. Организаторы отметили, что на стадионе, названном в честь знаменитого земляка, ему был открыт памятный знак.
В парке состоялась выставка скульптур, которая была названа по мотивам Валентина Ивакина — «Слет футбольных мячей». Прошли и традиционные мероприятия, например, конкурс вязания изделий из пуха. Воскресенье будет посвящено подсолнечнику — одному из символов этих мест. Запланировано проведение костюмированного парада и конкурса букетов из подсолнухов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Джефф Монсон нашел работу во властных структурах Тюмени? Матвееву нашли пост в гордуме Екатеринбурга Александр Стрелюхин уходит с поста главы Энгельсского района?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры8
Россию выпустили из допингового небытия8
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Опубликовано особое письмо WADA России53
Скандал с Уильямc получил продолжение31
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение