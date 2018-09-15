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41-летний Мирный ответил на вопрос, сколько еще он будет играть
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41-летний Мирный ответил на вопрос, сколько еще он будет играть 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Белорусский теннисист Максим Мирный, который в 41 год продолжает выступать на турнирах ATP, «Больших шлемах» и в Кубке Дэвиса в парном разряде, рассказал, каких изменений в сборной ему хотелось бы.
— Сколько еще вы будете радовать болельщиков своей игрой?
— Это очень сложный вопрос, потому что даже я не знаю на него ответа. Что касается Кубка Дэвиса, мне бы однозначно хотелось, чтобы наша команда поскорее пришла к решению играть без меня и идти новым путем. Я, конечно, очень рад и с большой честью каждый раз принимаю приглашение сыграть за сборную, но мне кажется, что пора нашим молодым ребятам, которых уже не мало, получать шанс, реализовывать себя и расти как игрокам. (Мария Никулашкина)
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