41-летний Мирный ответил на вопрос, сколько еще он будет играть

Белорусский теннисист Максим Мирный , который в 41 год продолжает выступать на турнирах ATP, «Больших шлемах» и в Кубке Дэвиса в парном разряде, рассказал, каких изменений в сборной ему хотелось бы. — Сколько еще вы будете радовать болельщиков своей игрой? — Это очень сложный вопрос, потому что даже я не знаю на него ответа. Что касается Кубка Дэвиса, мне бы однозначно хотелось, чтобы наша команда поскорее пришла к решению играть без меня и идти новым путем. Я, конечно, очень рад и с большой честью каждый раз принимаю приглашение сыграть за сборную, но мне кажется, что пора нашим молодым ребятам, которых уже не мало, получать шанс, реализовывать себя и расти как игрокам. ( Мария Никулашкина Все о теннисе — здесь