«Уфа» — ЦСКА: Эрнандеса унесли с поля на носилках

В матче 7-го тура РПЛ между «Уфой» и ЦСКА нападающий армейцев Абель Эрнандес получил повреждение.

На 15-й минуте форвард рухнул на газон, схатившись за бедро. Уругвайца унесли с поля на носилках.