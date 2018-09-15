В ЦСКА прокомментировали характер травм двух новичков команды

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Уфой» (3:0) в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) прокомментировал травмы Абеля Эрнандеса и Хердура Магнуссона, сообщает "Советский спорт"

"Конечно, две новые травмы в первом тайме — это для нас проблема, тем более что Абель и Магнуссон — наши основные игроки. Это не могло не оказать влияния на матч. У Магнуссона, наверное, ничего серьезного, а Абеля надо обследовать. Думаю, узнаем завтра", — заявил Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Эрнандес и Магнуссон перешли в ЦСКА минувшим летом. В шести матчах Российской премьер-лиги Эрнандес отметился двумя мячами и результативной передачей, а исландец в семи встречах получил одну желтую карточку.

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