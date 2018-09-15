Хорен Байрамян: Сегодня для нас морально, психологически важна была победа

— До этого мы три игры сыграли вничью, потеряли много очков, поэтому сегодня для нас морально, психологически важна была победа. Понимали, что было много брака, где-то не было комбинационного футбола, не все получалось, есть над чем работать. Но главное — взяли три очка, и я надеюсь, что дальше будет лучше.

— Футболистов не расстраивает, что довольно тихо было на трибунах? — Мы сами должны играть хорошо, чтобы приходило больше людей.

— «Енисей» удивил сегодня? — Да нет, мы готовились, знали, что они будут держать мяч. Все команды Аленичева играют в комбинационный футбол, мы же после забитого гола и до перерыва играли неправильно. В перерыве нам подсказали, что делать, и второй тайм, я думаю, был более равный, — приводит слова игрока пресс-служба казанцев.