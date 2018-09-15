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«Витязь» обыграл «Слован»
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«Витязь» обыграл «Слован» 

Советский спорт + ещё 2 1 час назад
В составе подмосковной команды заброшенными шайбами отличились Алексей Макеев (13-я минута, 29), Борна Рендулич (16), Войтех Мозик (39), Миро Аалтонен (48), Артем Швец-Роговой (60) и, оформивший дубль в этой встрече. У братиславского клуба точные броски на счету Чада Ро (46), Адама Лишки (52) и Рудольфа Червены (28, 54).
После этого матча «Витязь» набрал восемь очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Слован» с пятью баллами расположился на десятом месте.
В следующем матче «Витязь» в гостях сыграет против московского «Динамо», а «Слован» на выезде встретится с «Куньлунем».
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