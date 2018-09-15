«Витязь» обыграл «Слован»

После этого матча «Витязь» набрал восемь очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Слован» с пятью баллами расположился на десятом месте.

В следующем матче «Витязь» в гостях сыграет против московского «Динамо», а «Слован» на выезде встретится с «Куньлунем».