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«Локомотив» опубликовал ролик «Миранчуки роняют Запад»
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«Локомотив» опубликовал ролик «Миранчуки роняют Запад» 

Чемпионат.com + ещё 2 4 часа назад
«Локомотив» представил второй проморолик к началу выступлений в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
Главными действующими лицами стали полузащитники «железнодорожников» Антон и Алексей Миранчуки. Видеоролик под названием «Миранчуки роняют Запад», как и предыдущий с участием форварда Фёдора Смолова, был снят в стиле ковбойского вестерна.
Ролик доступен на странице «Локомотива» в YouTube.
Соперниками «Локомотива» по группе D в Лиге чемпионов станут «Порту», «Шальке-04» и «Галатасарай». Первый матч команда Юрия Сёмина проведёт на выезде против турецкого клуба. Встреча состоится 18 сентября в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» и начнётся в 22:00 по московскому времени.
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