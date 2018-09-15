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Озил может продолжить карьеру в Турции
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Озил может продолжить карьеру в Турции 

Свободная пресса 4 часа назад
Интерес к немецкому хавбеку с турецкими корнями проявляет стамбульский «Фенербахче», сообщает DailyMail.
По информации источника, Озил, который в последнее время подвергается жесткой критике со стороны болельщиков «канониров» и английской прессы за свой уровень игры, не чувствует себя счастливым в Лондоне и хочет сменить команду. Кроме того, у 29-летнего спортсмена есть недопонимание с новым наставником «Арсенала» Унаи Эмери.
Как утверждает издание, клуб из Стамбула рассчитывает зимой уговорить игрока принять их предложение, после чего приступит к переговорам с руководством «Арсенала».
Напомним, в конце минувшего лета Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии из-за критики немецкий болельщиков после встречи с президентом Турции Эрдоганом.
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