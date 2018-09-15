Стоффель Вандорн: Я сработал не лучшим образом

В Сингапуре Стоффель Вандорн выбыл из борьбы уже в первой части квалификации, показав восемнадцатый результат.

Стоффель Вандорн: «Свой завершающий быстрый круг я проехал недостаточно чисто, три или четыре раза зацепив барьеры. Когда не хватает уверенности, ты допускаешь перегрев шин и теряешь время — в общем, я сработал не лучшим образом.

Из-за проблем с машиной я пропустил часть первой пятничной тренировки, что на уличной трассе никак не помогает. Уик-энд начался не вполне удачно, но во второй тренировке я смог собрать всё воедино, а сегодня утром добился прогресса. Посмотрим, что получится в гонке. Обгонять в Сингапуре сложно, так что придется рассчитывать на стратегию.

Сейчас я стараюсь насладиться финальной частью сезона и делаю всё, чтобы максимально результативно провести оставшееся гонки в составе McLaren. Жаль, что наше сотрудничество получилось не вполне успешным, я оказался в команде в самый неудачный период в её истории, но такова жизнь…»