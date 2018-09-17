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Клопп рассказал о состоянии Фирмино перед игрой с «ПСЖ»
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Клопп рассказал о состоянии Фирмино перед игрой с «ПСЖ» 

Евро-футбол.Ру + ещё 7 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья Роберто Фирмино.
Напомним, Фирмино получил крайне неприятный удар пальцем в глаз от Яна Вертонгена в игре с «Тоттенхэмом».
"Сможет ли Фирмино сыграть с «ПСЖ»? Пока нельзя сказать определённо. Если бы игра проходила сегодня, Роберто точно бы не вышел на поле, но мы надеемся, что до завтра ситуация изменится.
Когда мы увидели фотографию эпизода с Фирмино, то были в шоке. Сообщения от Роберто из больницы стали для нас облегчением. Всё будет хорошо, но мы не знаем, когда именно. Есть ещё 30 часов, и мы посмотрим, как ситуация будет развиваться", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Во вторник «Ливерпуль» примет «ПСЖ» в первом туре Лиги чемпионов.
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