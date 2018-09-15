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Кевин Магнуссен: Странная ситуация
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Кевин Магнуссен: Странная ситуация 

F1News.ru 4 часа назад
Фото: F1News.ru
В Сингапуре Кевин Магнуссен выбыл из борьбы в первой части квалификации и не понимает, почему машине в этот уик-энд не хватает скорости…
Вопрос: Вероятно, вы рассчитывали на другой результат. Что произошло на последних минутах?
Кевин Магнуссен: Ничего особенного не произошло, просто в этот уик-энд машине не хватает скорости. Очень странная ситуация. Я не могу понять, почему возникли эти проблемы. Я уступил секунду соперникам — это целая вечность! Иногда секунда разделяет обладателя поула и того, кто занимает десятое место. Всё очень странно. Надо выяснить, в чем дело.
Вопрос: Что именно произошло с машиной?
Кевин Магнуссен: Дело не в чём-то одном. У машины неплохой баланс. У меня нет ответа. Нам надо всё внимательно проанализировать, чтобы разобраться в ситуации.
Вопрос: Что вы ждете от гонки? В Сингапуре сложно обгонять, но возможны аварии…
Кевин Магнуссен: Да. Нам нужно повысить скорость. Посмотрим, успеем ли мы во всем разобраться к гонке. Судя по всему, завтра меня ждёт сложный день, но я сделаю всё возможное.
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