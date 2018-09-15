Кевин Магнуссен: Странная ситуация

В Сингапуре Кевин Магнуссен выбыл из борьбы в первой части квалификации и не понимает, почему машине в этот уик-энд не хватает скорости…

Вопрос: Вероятно, вы рассчитывали на другой результат. Что произошло на последних минутах?

Кевин Магнуссен: Ничего особенного не произошло, просто в этот уик-энд машине не хватает скорости. Очень странная ситуация. Я не могу понять, почему возникли эти проблемы. Я уступил секунду соперникам — это целая вечность! Иногда секунда разделяет обладателя поула и того, кто занимает десятое место. Всё очень странно. Надо выяснить, в чем дело.

Вопрос: Что именно произошло с машиной?

Кевин Магнуссен: Дело не в чём-то одном. У машины неплохой баланс. У меня нет ответа. Нам надо всё внимательно проанализировать, чтобы разобраться в ситуации.

Вопрос: Что вы ждете от гонки? В Сингапуре сложно обгонять, но возможны аварии…

Кевин Магнуссен: Да. Нам нужно повысить скорость. Посмотрим, успеем ли мы во всем разобраться к гонке. Судя по всему, завтра меня ждёт сложный день, но я сделаю всё возможное.